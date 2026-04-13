İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl'de kuşatmayı tamamlayarak işgale başladığını duyurdu

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 98. Tümen birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'in kuşatmasını tamamladığını kaydetti.

Paraşütcü, komando ve Givati (Dağ) birliklerinin 98. Tümen komutasında, Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Bin Cubeyl'de işgali genişletmek için yoğun kara saldırılarına başladığını aktaran Adraee, karada çatışmaların yaşandığını, ayrıca İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusunun kuşattığı bölgeye erişimi kestiği ve takviye gelmesini engellediği, şimdi ise farklı yönlerden ilçeye girip binalarda tarama yaptığı iddia edilerek İsrail ordusunun tarama faaliyetlerinden sonra tüm binaları imha edebileceği ifade edildi.