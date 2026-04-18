İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa süre kala Lübnan'ın güneyinde bir tepeyi işgal ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa süre kala Lübnan'ın güneyindeki işgalini Suriye'deki Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na doğru genişlettiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal edilen bölgenin, Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı'nın birkaç kilometre kuzeyinde bulunan Lübnan'daki "Kristofani Tepesi" olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail hava birliklerinin, ateşkesin yürürlüğe girmesine yalnızca birkaç dakika kala Suriye sınırındaki tepeye indirme yaptığı aktarıldı.
