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İsrail’in Gazze saldırıları
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Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği anlık takip sistemi aracılığıyla izleniyor
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İran ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu
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