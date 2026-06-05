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İran basını: Uranyumun bir kısmının üçüncü bir ülkeye taşınacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor
ABD/İsrail-İran Savaşı
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