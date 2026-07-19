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İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu
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İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu
ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği bildirildi.
19 Temmuz 2026
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Öne çıkan gelişmeler
İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren
hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını
iddia etti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında
2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini
bildirdi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi,
ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldıklarını
söyledi
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'da başlattığı saldırılarda
50 kişinin hayatını kaybettiğini
açıkladı.
ABD'nin son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki
12 şehirde 95 noktayı vurduğu
belirtildi
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