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İran, ABD’nin mutabakatı ihlali nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını duyurdu
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İran, ABD’nin mutabakatı ihlali nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını duyurdu
20 Haziran 2026
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ODAK: Hürmüz Boğazı
ABD/İsrail-İran Savaşı
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Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği anlık takip sistemi aracılığıyla izleniyor.
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