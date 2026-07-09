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ABD, son saldırılarda İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerini hedef aldı
Canlı Akış
ABD, son saldırılarda İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerini hedef aldı
09 Temmuz 2026
Öne çıkan gelişmeler
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren
lisansı iptal etti
ABD basını: İran, Hürmüz Boğazı'nda
2 ticari gemiyi füzelerle vurdu
İran Meclis Başkanı Kalibaf:
ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız
Hürmüz Boğazı'nda iyileşmeye başlayan gemi trafiği Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından
yeniden baskı altında girdi
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İran basını: Ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskele saldırıya uğradı
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