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ABD/İsrail-İran Savaşı
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerde nükleer konusunun da yer aldığını belirtti
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