'Macron'un sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır'

TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır." dedi.
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