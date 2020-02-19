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Türkiye, Libya

TBMM Başkanı Şentop: Macron'un sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır." dedi.

Aynur Ekiz   | 19.02.2020
TBMM Başkanı Şentop: Macron'un sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır." dedi.

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