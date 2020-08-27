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Politika, Libya

TBMM Başkanı Şentop: Libya'da uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan devletler, meşru hükümete saygı göstermeli

TBMM Başkanı Şentop,"Libya'da uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin,komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Sibel Kurtoğlu   | 27.08.2020
TBMM Başkanı Şentop: Libya'da uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan devletler, meşru hükümete saygı göstermeli Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Görüşmede, hem Libya'daki mevcut durum hem de yeni gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Şentop, Türkiye'nin başından beri Libya halkının güvenliği, istikrarı, Libya'da önce ateşkesin sağlanması, daha sonra da iç barışın temin edilmesi yönünde kararlılıkla desteğini sürdürdüğünü vurguladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, uluslararası hukuka göre Libya'da meşru hükümet ile ilişkide olan ve ona destek veren tek devlettir. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümetle siyasi iktidarla Türkiye anlaşmalar yapmıştır. Bugün Türkiye'nin Libya'da bulunmasının sebebi de uluslararası hukuka göre bu anlaşmalardır, bu zemindir. Hem darbecilere hem de Libya'daki istikrarı ve iç huzuru bozmak için gayret gösteren kukla devletlere, taşeron devletlere, paralı askerlere, lejyonerlere Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bu konuda, Libya'daki meşru hükümetin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir."

"Darbeci Hafter'in tutumu şüphelere yol açtı"

Son günlerde Tobruk'taki Meclisin Başkanı Akile Salih ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac arasında ateşkes mutabakatı gerçekleştirildiğini hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, şunları söyledi:

"Biz bunun gerçekten kalıcı olmasını, Libya'da iç savaşın sona ermesi ve Libya'nın hem toprak bütünlüğünün hem siyasi bütünlüğünün sağlanması bakımından bir adım olmasını temenni ediyoruz. Ancak darbeci Hafter'in bu konudaki tutumunun birtakım şüphelere yol açtığını da ifade etmek isterim. Buradan çağrımız, Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve onun kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim. En kısa zamanda ateşkesin sağlanması ve siyasi birliğin iç barışın sağlanmasına yönelik temennimi de tekrar ifade etmek isterim."

Davetinden dolayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür eden Mişri, Libya'da meşru hükümete destek veren TBMM'nin daveti üzerine Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Trablus'a uygulanan abluka ve saldırıların durdurulması ve bertaraf edilmesi için Türkiye'nin büyük rol oynadığını dile getiren Mişri, şöyle devam etti:

"Tabiki bu saldırılar tamamen sona ermiş değil ancak Türkiye'nin çabaları sonucu şu anda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin her zaman Libya'da barıştan, barışçıl bir çözümün bulunmasından yana olduğunu ve ateşkesin daimi olması için çaba harcadığını, özellikle başka ülkelerin bunu istemediğini söyleyebilirim. Libya Devlet Yüksek Konseyi olarak her zaman diyalog için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda Temsilciler Meclisiyle de birlikte çalışmalarımız var. Şu anda görev için hazır bekleyen bir ekibimiz var."

Bu saldırıları durdurmak için Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin aldığı tavrı, diyalog ve barış için de sürdürdüğünü belirten Mişri, şöyle konuştu:

"Türkiye nasıl kendisi gerçekten iyi bir tutumla ve azimle bu saldırıların durdurulmasında rol aldıysa yine aynı şekilde barışın sağlanması için de Türkiye'nin bu rolü üstleneceğini biliyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye, Libya'nın yeniden imarı için bütün çabaları harcayacağından eminiz. Türkiye bunları yaptıktan sonra Libya'nın her zaman demokratik, bağımsız, bir ülke olmasını istediğini de iyi bilmekteyiz."

Konukseverliği ve daveti için TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür eden Mişri, Şentop'u en yakın zamanda Libya'da görmek istediğini dile getirdi. 

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