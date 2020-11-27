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Türkiye, Libya

MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 27.11.2020
MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi." ifadesi yer aldı.

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