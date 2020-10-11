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Libya

Libyalı heyetler arasındaki anayasal istişare toplantıları Mısır'da başladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ni temsil eden heyetler arasındaki anayasal istişare toplantıları Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Gülşen Topçu   | 11.10.2020
Libyalı heyetler arasındaki anayasal istişare toplantıları Mısır'da başladı

İstanbul

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Mısır İstihbarat Genel Müdürü Abbas Kamil, toplantıyla Libya krizine çözüm bulunmasının hedeflendiğini belirtti. Libyalı taraflara anlaşmazlıkları bir tarafa bırakma çağrısı yapan Kamil, Mısır'ın Libya'da BM gözetiminde siyasi çözümden yana olduğunu vurguladı. Kamil, Libya'da siyasi sürece işlerlik kazandırılarak halkın istikrar özleminin yerine getirilmesi vaktinin geldiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams ise toplantıdaki konuşmasında, Libya'da gerçek ve kapsamlı bir anayasanın devletin tam anlamıyla teşekkül etmesi için temel unsur olduğunu ifade etti. Williams, bugünkü toplantının, Libya'da siyasi sürece işlerlik kazandırmak ve istikrarı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Tunus'ta kasım ayı başında gerçekleştirilecek Libya Siyasi Diyalog Forumu öncesinde Libyalı heyetler arasında Kahire'de başlayan istişare toplantılarının 13 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor.

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