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Libya

Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'ta yerleştirdiği mayına basan bir sivil yaşamını yitirdi

Said İbicioğlu   | 27.03.2021
Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'ta yerleştirdiği mayına basan bir sivil yaşamını yitirdi

Trablus

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyon Odası Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ahya el-Berriyye bölgesinde bastığı mayının patlaması sonucu ölen kişinin Yusuf es-Suveyi isimli sivil bir vatandaş olduğu belirtildi.

Açıklamada, milislerin mayını Trablus'tan çekilmeden önce yerleştirdiği aktarıldı.

Libya ordusundan 22 Mayıs 2020'de yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un güneyinden çekildiği sırada Selahaddin, El-Meşru ve Ayn Zera bölgelerine mayın yerleştirdiği duyurulmuştu.

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