Euro
7.93
Dolar
6.85
BIST 100
118,599.92
Altın
1,859.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda yaptığı konuşma
logo
Türkiye, Libya

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığı yinelendi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 22.07.2020
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığı yinelendi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Başkentte Kovid-19 denetimleri
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 114 bini geçti
MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Kovid-19 ile mücadelede öncü olmayı sürdürüyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklamalarına tepki

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı

Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Türkiye'den, İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesine tepki

Türkiye'den, İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesine tepki
AB spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

AB spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi