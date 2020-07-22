Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığı yinelendi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.
Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.
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