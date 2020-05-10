Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Libya

Dışişleri Bakanlığı: Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Talha Yavuz   | 10.05.2020
Dışişleri Bakanlığı: Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Libya'da savaş ağası Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçleri, son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırmıştır. Hafter'e bağlı unsurlar, sadece 9 Mayıs günü Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanı sıra 100'ün üzerinde roket fırlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı’nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırıların savaş suçu teşkil etmekte olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu vesileyle Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler’in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Mübarek ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter’in durdurulması, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Hafter’e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya'nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir."

Hafter'in saldırısı

Hafter'e bağlı milislerin, dün Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 560'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı sayısı 90 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 31 bin 855'e yükseldi
'Kontrollü sosyal hayat'a geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı: Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz

Libya Başbakanı: Hafter'in saldırıları bize karşılık vermekten başka çare bırakmıyor

Libya Parlamentosu BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi
İngiltere'nin eski Libya Büyükelçisi Millet, Hafter'i destekleyen Avrupa ülkelerini eleştirdi

İngiltere'nin eski Libya Büyükelçisi Millet, Hafter'i destekleyen Avrupa ülkelerini eleştirdi
Libya'da Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı : 3 ölü

Libya'da Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı : 3 ölü