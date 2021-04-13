Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldiğini duyurdu.
#Libya DB Necla Manguş ve #Malta DB Evarist Bartolo ile üçlü toplantımızı yaptık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 12, 2021
-Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek.
-Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için işbirliğimiz devam edecek.🇹🇷🇱🇾🇲🇹 pic.twitter.com/d03xkPvu9g
Paylaşımında Libya'da desteğin süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.