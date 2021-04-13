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Politika, Libya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile görüştü.

Behlül Çetinkaya   | 13.04.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldiğini duyurdu.

Paylaşımında Libya'da desteğin süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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