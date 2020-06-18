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Politika, Libya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da Hafter'in artık meşruiyeti yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in meşruiyetinin olmadığını, bundan sonra da masada muhatap alınmaması gerektiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 18.06.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da Hafter'in artık meşruiyeti yok

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Libya'daki krize çözüm ve kalıcı ateşkes konusundaki bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, ateşkes için geçmişte Moskova ve Berlin'de yürütülen çabalardan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in tavrı nedeniyle sonuç alınamadığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, sahadaki kazanımları neticesinde Hafter'in bu çizgiye geldiğini ancak artık sahada dengenin değiştiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Artık Hafter'in hiçbir geçerliliği yok. Zaten meşruiyeti yoktu. Bundan sonra, Hafter gibi bir darbecinin, 'ateşkes yerine ülkeye, yönetime el koydum' diyen bir kişinin masada olmaması gerekir. Bundan sonra muhatap alınmaması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Libya'daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında olduğunu ve her türlü desteği vereceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Libya'ya yaptıkları ziyaretle bunun bir kez daha altını çizdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, "Geçmişte de askeri iş birliği anlaşmalarımız vardı. Mutabakat zaptımız vardı. Onlardan bir tanesini güncelledik, tekrar imzaladık. Deniz yetki alanları anlaşmasıyla birlikte aynı gün imzaladık. Önümüzdeki süreçte bu iş birliğinin kapsamı da genişleyebilir. Genişleyince bu kez anlaşmanın kapsamı da genişleyebilir, gözden geçirilebilir. İhtiyaca göre bunlar tadil edilebilir." dedi.

Libya'daki danışmanlık gibi çalışmaların hukuki statüsünün belirlenmesi konularında görüşmelerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bunları önümüzdeki süreçte bir çerçeveye oturturuz, oturtacağız. Bir sıkıntı yok." diye konuştu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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