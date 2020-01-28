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Politika, Libya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Hafter'in barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirterek, "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz." dedi.

Zuhal Demirci   | 28.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirterek, "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in çoluk çocuk demeden sivil halka saldırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu son saldırı onun barıştan değil, savaştan yana olduğunun yeni bir kanıtı. Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz." ifadelerini kullandı. 

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