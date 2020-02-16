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Politika, Libya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." dedi.

Bahattin Gönültaş   | 16.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek Fotoğraf: Cem Özdel /AA

Münih

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının Roma'da yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Tarihini İtalyanlarla belirleyeceğiz." dedi.


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