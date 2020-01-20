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Türkiye, Libya

'Cumhurbaşkanımızın etkin diplomasisi Türkiye'yi Libya sürecinin kilit aktörü yapmıştır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Berlin Zirvesi'nin Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli fırsat olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkin ve çok yönlü diplomasisinin, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yaptığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 20.01.2020
'Cumhurbaşkanımızın etkin diplomasisi Türkiye'yi Libya sürecinin kilit aktörü yapmıştır'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirveye ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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