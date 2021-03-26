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Türkiye, Libya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Berk Özkan   | 26.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçiriliyor.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuluyor.


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