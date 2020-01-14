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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor
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Politika, Libya

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de rejimin ateşkesi bozma girişimlerini önlemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

14.01.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de rejimin ateşkesi bozma girişimlerini önlemekte kararlıyız Fotoğraf: Arda Küçükkaya / AA

TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Suriye, Libya, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır." dedi.

Erdoğan, "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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