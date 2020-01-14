CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de rejimin ateşkesi bozma girişimlerini önlemekte kararlıyız

TBMM
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Suriye, Libya, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır." dedi.
Erdoğan, "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.