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Libya

BM: Libyalı siyasi taraflar geçiş dönemini sona erdirme konusunda Kahire'de anlaştı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi tarafların, geçiş dönemini sonlandırma ve kalıcı aşamayı başlatmanın gerekliliği konusunda anlaştığını açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 15.10.2020
BM: Libyalı siyasi taraflar geçiş dönemini sona erdirme konusunda Kahire'de anlaştı

Trablus

Libya Destek Misyonu (UNSMIL), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisinden heyetlerin, 11-13 Ekim'de Kahire'de yürüttükleri anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. 

Açıklamaya göre, ileriye dönük anayasa düzenlemelerini tartışan heyetler, "geçiş dönemini sona erdirme ve kalıcı aşamayı başlatmanın gerekliliği" konusunda anlaştı.

UNSMIL'in açıklamasında, "Bu gelişmenin, kasım ayında Tunus'ta yapılması planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki anayasa düzenlemeleri tartışmalarını kolaylaştıracağını ve siyasi bir çözüme giden yolu açmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İki heyetin çabalarını takdir eden UNSMIL, Mısır yönetiminin görüşmelere ev sahipliği yapmasından da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu

UNSMIL, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, kasım ayı başında Tunus'un ev sahipliğinde, Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getirecek "Libya Siyasi Diyalog Forumu" düzenleneceğini duyurdu.

Buna göre, 11-13 Ekim'de Kahire'de anayasal konuları ele alan heyetler arası istişareler, Tunus'ta yapılacak forumdan önceki ön hazırlık görüşmeleri çerçevesinde planlandı.

Bu ön görüşmeler kapsamında, ayrıca, BM öncülüğünde, 19 Ekim'den itibaren İsviçre'nin ev sahipliğinde Cenevre'de, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu ile yüz yüze doğrudan görüşmeler düzenlenmesi bekleniyor.

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