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Kurumsal Haberler

Zonguldak Valisi Tutulmaz: AA doğduğu toprakların sınırlarını aşarak dünyada saygın bir yer edindi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gökhan Yılmaz  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Zonguldak Valisi Tutulmaz: AA doğduğu toprakların sınırlarını aşarak dünyada saygın bir yer edindi

Zonguldak

Tutulmaz, mesajında, AA'nın, milletçe destansı bir mücadele gösterilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasını aziz milletle tüm dünyaya duyurmak gibi kutsal bir misyonla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Kamu haberciliği anlayışıyla çıktığı yolda, doğduğu toprakların sınırlarını aşarak dünyada saygın bir yer edinen AA'nın 103. yılını kutlayan Tutulmaz, AA'ya çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

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