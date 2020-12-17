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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gökhan Yılmaz   | 17.12.2020
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti Fotoğraf: Ferdi Akıllı / AA

Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Tutulmaz, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını oyladı.

Tutulmaz, yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu söyledi.

Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Olayları halkımıza ve dünyaya ileten Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafları değerlendirdik. Burada Anadolu Ajansı çok önemli bir fonksiyonu üstlenmiş durumda. Hem ülkemizin hem dünyanın haberlerini anında, tarafsız ve objektif bir bakış açısıyla bizlere sunuyor. Bizler de dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olmaktayız. Anadolu Ajansı geçmişi olan bir kurum, bu yönüyle de onları tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz."

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