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Kurumsal Haberler

Zonguldak Valisi Bektaş'ın tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu

Zonguldak Valisi Bektaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gökhan Yılmaz   | 06.12.2019
Zonguldak Valisi Bektaş'ın tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu Fotoğraf: Gökhan Yılmaz / AA

Zonguldak

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Bektaş, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın, "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Gazze'de enkazlar arasında iftar

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız zaman kesiti çok ilginç olayların cereyan ettiği bir kesit. Dolayasıyla anlamlı ve sanat değeri açısından nitelikli fotoğraflar bulunmakta. Güzel fotoğraflar bir araya gelmiş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansının her yıl tekrarlanan en iyi fotoğrafları seçme çabası da hem fotoğraf sanatı için hem de geleceğe tarihi izler bırakma açısından değerli. Bu bakımdan Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum. Başarılı arkadaşlarımızı da kutluyorum."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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