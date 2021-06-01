Zimbabve’nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Büyükelçi Mutiwazuka'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Mutiwazuka da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.