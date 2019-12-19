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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Zihinlerinde canlandırıp AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladılar

Muş'ta Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan görme engelli öğrenciler, öğretmenlerinin anlatımıyla zihinlerinde canlandırdıkları fotoğraflara oy kullandı.

Yahya Sezgin   | 19.12.2019
Zihinlerinde canlandırıp AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladılar Fotoğraf: Yahya Sezgin/AA

Muş

Muş'ta görme engelli 3 öğrenci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin anlatımıyla zihinlerinde canlandırdıkları fotoğrafları beğendi.


Sinabung Yanardağı'nda patlama

Gazi İlkokulunda eğitim gören görme engelli 3 öğrenci, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları öğretmenleri Enes Yalçınöz'ün yardımıyla inceledi.

Öğretmen Yalçınöz, tek tek incelediği fotoğrafların bütün ayrıntılarını öğrencilerine anlattı.

Görme engelli öğrencilerden Bager Çalışcı, haberde Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama", yaşamda İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.


Kapadokya'da balon keyfi

Musap Üzer de haberde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı karesine oy verdi.

Oylamaya katılan öğrencilerden Çalışcı, öğretmenlerinin anlatımıyla fotoğrafları beğendiklerini belirterek, "Öğretmenimiz bize anlatırken biz de onu çok dikkatli dinledik ve beğendiğimiz fotoğrafları oyladık." dedi.

Öğretmen Yalçınöz de oylamaya katılan öğrencilerinin çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Görme engelli öğrencilerime fotoğraflardaki duygu düşünceleri yansıtarak anlatmaya çalıştım. Öğrencilerim de fotoğrafları hissederek hayal dünyalarında canlandırarak oylarını verdiler" diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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