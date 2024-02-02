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Kurumsal Haberler

Yunanistan afetle mücadele biriminden Dasiu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı afetle mücadele biriminde görevli Zisula Dasiu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Yunanistan afetle mücadele biriminden Dasiu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Derya Gülnaz Özcan/AA

Atina

Zisula Dasiu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Fotoğrafçılık üzerine akademik eğitim de almış olan Dasiu, doğru zamanda doğru yerde bulunmanın iyi bir fotoğraf için önemine değinerek, bu açıdan tüm fotoğrafların çok değerli olduğunu vurguladı.


Hoş geldin

Dasiu, "Deprem: Umut" kategorisinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 16 yaşındaki Mahmut Salman'ın enkazdan 56. saatte sağ çıkarılışına tanıklık eden Murat Şengül'e ait "Hoş geldin" başlıklı kare için oy kullandı.

Meslektaşlarının da katıldığı arama kurtarma çalışmalarından unutulmaz karelerin yer aldığı kategoriyi inceleyen Dasiu, "Bir arama kurtarmacı, bir itfaiyeci için hayat kurtarmaktan daha büyük mutluluk olamaz." dedi.

Dasiu, itfaiyecilerin zor şartlar altında hayat kurtarmak için gerekli enerjiyi bu mutluluktan edindiklerini belirterek "Hayat kurtardığında insanların sana gülümsemeleri ne kadar önemli. Bu fotoğraf da o nedenle çok güzel. Hem kurtulan çocuk gülümsüyor, hem arama kurtarma ekibi. Sadece o an orada bulunanlara değil, bize de güç veriyor." diye konuştu.


Uzaya doğru

Türkiye ve Yunanistan arasında doğal felaketlerde önemli bir işbirliği olduğunu vurgulayan Dasiu, "Siz bize yardım ettiniz, biz size yardım ettik. Bence önemli olan bu: Sade insanların, birbirlerine nasıl yardımcı olabileceği. İnsan hayatı her şeyin üzerinde. Özellikle biz arama kurtarmacılar için çok önemli çünkü bir yandan da insan hayatı kurtarmak bizim görevimiz. Konu insanlar olunca sevgi her şeyin üzerinde." ifadelerini kullandı.

Dasiu, "Haber" kategorisinde ise, SpaceX Falcon 9 roketinin ABD'deki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığı anları yansıtan Paul Hennessy'e ait "Uzağa doğru" isimli kare ile İspanya'daki Tenerife Adası'nda çıkan ve 3 bin hektar ormanlık alanı kül eden yangından bir kare olan, Andres Gutierrez imzalı "Yangını izlerken" karesini seçti.


Yangını izlerken

"Yangını izlerken" karesini seçmesinin nedenlerinden birinin kendisinin de bu adada doğmuş olması olduğunu aktaran Dasiu, bir diğer neden olarak da fotoğrafın mesleğiyle ilgili bir durumu anlatmasını gösterdi.

Dasiu, "Bu yangın, geçen yaz İspanya'da yaşanan en büyük yangındı. Yerleşim yerlerini tehdit etti, 7 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Bu fotoğrafı seçiyorum çünkü bu kareye bakarken, insanların yangını sanki evlerinden televizyon seyreder gibi izlediğini görüyoruz. Onları harekete geçirmiyor. Bu benim için profesyonel olarak mükemmel bir ders. Halkın doğal afetlerin tehlikesinin farkında olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Doğal afetlerde pek çok kişinin çoğu kez tehlikenin farkında olmadan olayı izlediğini söyleyen Dasiu, insanların doğal afete karşı galip gelebileceğini sandıklarını ancak maalesef iklim krizi nedeniyle son yıllarda yangınların eskisinden de öngörülemez ve tehlikeli bir hale dönüştüğünü kaydetti.

Dasiu, "Her şey bir saniyede değişip yangın bir anda her şeyi silip süpürebilir." uyarısını yaptı.

"Uzağa doğru" isimli kareyi seçmesinin nedenini ise foto muhabirin kadrajda çok az unsur kullanarak harikalar yaratmasını gösteren Dasiu, bu fotoğrafın kendisinde umut hissi yarattığını ifade etti.

Dasiu, bu karenin kendisinde oluşturduğu hisleri "Sanki her doğan yeni güneş dünyamıza, hayatlarımıza yeni doneler katıyor, gelişmeye devam eden bilim bizi daha iyi koşullar sağlıyor." ifadesiyle aktardı.

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