YTB Başkanı Eren'in tercihi "Yangın müdahalesi" oldu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Ankara
Eren, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Üç kategoriden de Türkiye'de çekilmiş kareleri seçtiğini kaydeden Eren, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy kullandı.
Eren, bu yılın Dünya Kupası yılı olduğunu, Ampute Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şampiyonluğunun güzel bir duygu olduğunu söyledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un İlk Yolculuğu" fotoğraflarına oy veren Eren, "Bundan 60 sene önce de devrim arabalarıyla Türkiye'de yerli ve milli bir araba geliştirilmeye çalışıldı. TOGG, yerli ve milli araba maceramızda 60 yıl sonra bizi gururlandıran bir teknoloji oldu ve elektrikli, yeni nesil." dedi.
Çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Eren, Türkiye'nin son yıllarda orman yangınlarıyla mücadele ettiğini, fotoğraf karesinde yangından etkilenmiş bir kaplumbağayı hayatta tutma mücadelesini gördüğünü söyledi.
Eren, her kategoride birden çok fotoğrafı beğendiğini, tüm fotoğrafların "gayet iyi" olduğunu belirterek, Ukrayna savaşına değinilen fotoğraflar ile tahıl anlaşmasıyla ilgili görsellerin de dikkati çektiğini kaydetti.
Çevre ile ilgili kategorinin eklenmesinin iyi olduğunu aktaran Eren, "Sosyal medya, dijital medya ile ilgili bir kategori de eklenebilir. Yerinden kalkmadan oyun oynayan insanlar var. Toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık oluşturan kareler de önümüzdeki dönemlerde eklenebilir." dedi.
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