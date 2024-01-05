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Kurumsal Haberler

YTB Başkanı Eren "Depremin umudu" fotoğrafına oy verdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
YTB Başkanı Eren "Depremin umudu" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin / AA

Ankara

Eren, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" karesini seçen Eren, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğraf karelerinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Eren, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" karelerini oyladı.

Anadolu Ajansının yılın kareleri oylamasının artık geleneksel hale geldiğini belirten Eren, AA'nın farklı kategorilerde birbirinden iyi fotoğraflarını, hikayeleriyle beraber oyladığını söyledi.

Eren, bu yıl eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinin çok anlamlı olduğunu belirterek "Deprem yüzyılın felaketi oradaki kareler çok içimizi acıtıyor tabii. Gazze de maalesef gözümüzün önünde devam eden büyük bir katliam ve soykırım girişimi. Bu iki kategorideki fotoğraflar da beni çok etkiledi. Tabii fotoğraflara genel olarak hikayelere bakmak gerekiyor. Çevre ve yaşam kategorisinde 'Yaren' fotoğrafını seçmemin sebebi bu." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların hikayeleriyle beraber okunduğunda daha anlamlı olduğunu söyleyen Eren, "Yılın Kareleri" oylamasının her sene daha iyi fotoğraflarla iddiasını artırarak devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansının dünyayla en çarpıcı ve önemli fotoğrafları paylaştığını vurgulayan Eren, bu fotoğrafları oylama fırsatı verdiği için AA'ya teşekkür etti.

Eren, gelecek yıl da bu oylamaya katılmayı umduğunu ve her geçen yıl fotoğraf kareleri arasında seçim yapmanın daha da zorlaştığını söyledi.

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