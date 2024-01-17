Dolar
30.14
Euro
32.73
Altın
2,022.25
ETH/USDT
2,544.00
BTC/USDT
42,576.00
BIST 100
8,021.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

YSK Başkanı Yener "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini "Dünyanın Sultanları" olarak belirtti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
YSK Başkanı Yener "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini "Dünyanın Sultanları" olarak belirtti Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Yener, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Dünyanın sultanları 

Oylamaya, "Deprem: Umut" kategorisiyle başlayan Yener, hayata tutunuşu ve başlangıcı ifade ettiğini belirterek Aytuğ Can Sencar'ın imzasını taşıyan "Depremin Umudu" başlıklı fotoğrafı seçti.


Depremin umudu

Yener, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bombalar Altında" adlı fotoğrafına oy verdi.


Bombalar altında

"Çevre- Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk Kıblede Namaz" isimli fotoğrafını oylayan Yener'in tercihi, "Haber" kategorisinde Joedson Alves'in "İsyan", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" başlıklı fotoğrafları oldu.


İlk kıblede namaz

Başkan Yener, oylamanın ardından AA'nın geleneksel hale gelen fotoğraf seçkisinde oldukça güzel fotoğrafların yer aldığını ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.


İsyan

Yener, özellikle "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde savaşın, yıkımın ve acının ne kadar korkunç olduğunun gözler önüne serilmesi nedeniyle yüreği yanarak tercihte bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Benzer haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

YSK Başkanı Yener "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini "Dünyanın Sultanları" olarak belirtti

Mersinli balıkçılar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yıkım" oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yıkım" oldu
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet