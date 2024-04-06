YSK Başkanı Yener, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Yener, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e hitaben yazdığı mesajında, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip ve Yunus Nadi'nin öncülüğünde, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınız ile beraber Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında uluslararası referans olma yolunda hepinize başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.