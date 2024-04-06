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Kurumsal Haberler

YSK Başkanı Yener, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fırat Taşdemir  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
YSK Başkanı Yener, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Yener, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e hitaben yazdığı mesajında, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip ve Yunus Nadi'nin öncülüğünde, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınız ile beraber Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında uluslararası referans olma yolunda hepinize başarılar diliyorum."

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