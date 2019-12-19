Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
110,785.40
Altın
1,476.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Yozgat'ta engelliler oyunu 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'ye verdi

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Ertuğrul   | 19.12.2019
Yozgat'ta engelliler oyunu 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'ye verdi Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. 

Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen engeliler, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Engelli Hamit Uzun, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 

AA'nın Türkiye ve dünyada başarılı bir ajans olduğunu vurgulayan Uzun, "Önemli konuları gün yüzüne çıkartıyor, bizi bilgilendiriyor. Fotoğraflardan çok etkilendim, çok güzel kareler var. Böyle bir proje hazırladıkları için AA'ya teşekkür ediyorum." dedi.


Millilerden asker selamı

Hüseyin Durmuş da AA'nın kendilerini dünyadan haberdar eden önemli bir ajans olduğunu belirterek, düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları

Benzer haberler

Yozgat'ta engelliler oyunu 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'ye verdi

Yozgat'ta engelliler oyunu 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'ye verdi

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Çorum Valisi Çiftçi'nin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Büyükelçi Kavakcı'nın tercihi 'Çamlıca'da Kandil akşamı' oldu

Büyükelçi Kavakcı'nın tercihi 'Çamlıca'da Kandil akşamı' oldu
Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' oldu

Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' oldu
NTV spikeri Seda Öğretir 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar'ı seçti

NTV spikeri Seda Öğretir 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar'ı seçti