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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Yozgat Valisi Polat'ın oyu 'Dumanlar arasında'ya

Yozgat Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Ertuğrul   | 07.12.2021
Yozgat Valisi Polat'ın oyu 'Dumanlar arasında'ya Fotoğraf: Yakup Salman/AA

Yozgat

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Polat, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" adlı fotoğrafını seçen Polat, yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı karelerine oy verdi.

Polat, AA'nın memleketin gelmiş geçmiş en iyi kurumlarından biri olduğunu belirtti.

AA muhabirlerini tebrik eden Polat, "AA ve çalışanlarına toplumumuzun bilgiye, habere ulaşmasında verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yılın fotoğrafları, bir yılı gözümüzün önünde canlandırdı. Canlandıran arkadaşların emeklerine sağlık. Gece gündüz fedakarca görev yapan arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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