Dolar
18.66
Euro
19.78
Altın
1,801.73
ETH/USDT
1,209.90
BTC/USDT
16,810.00
BIST 100
5,406.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Yozgat Valisi Polat, 'Yolumuz bir' fotoğrafına oy verdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Ömer Ertuğrul   | 20.12.2022
Yozgat Valisi Polat, 'Yolumuz bir' fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Yakup Salman/AA

Yozgat

Polat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Polat, çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçti.

Polat, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Muhabir ve fotoğrafçı arkadaşlarımıza hayatı fotoğraflarla bize tekrar hatırlattıkları için teşekkür ediyoruz. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Ülkemizdeki ve dünyadaki haberleri bizlere ulaştıran tüm arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. Anadolu Ajansımıza ve Yozgat'taki temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda "engelsiz kafe" hizmete başladı
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmek istiyoruz
Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Şırnak'taki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu

Benzer haberler

Yozgat Valisi Polat, 'Yolumuz bir' fotoğrafına oy verdi

Yozgat Valisi Polat, 'Yolumuz bir' fotoğrafına oy verdi

Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'nun tercihi "Adrenalin dansı" oldu

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy verdi

Ardahanlı mantıcılar "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Bal festivali" fotoğrafını seçti

Ardahanlı mantıcılar "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Bal festivali" fotoğrafını seçti
Orta Anadolu Kalkınma Ajansından 13 yılda 929 projeye 608 milyon lira destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından 13 yılda 929 projeye 608 milyon lira destek
11 ayda ihracatı en çok artan il Yozgat ve Muş oldu

11 ayda ihracatı en çok artan il Yozgat ve Muş oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet