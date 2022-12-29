YÖK Başkanı Özvar'ın oyu "Togg'un ilk yolculuğu"na
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Özvar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Şükür secdesi
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Özvar, "spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğrafı ile Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğraflarına oy verdi.
Kutupsuz ayı
"Togg'un hayata geçirilmiş olması çok kıymetli"
Özvar, AA muhabirine, oy verdiği "Togg'un ilk yolculuğu" fotoğrafına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Togg'un 2022 yılının en önemli gelişmelerinden biri olduğunu söyledi.
Otomotiv sektörünün, tüm sanayi sektörleri içinde ülkelerin en iddialı olmak istedikleri alanlardan biri olduğuna işaret eden Özvar, Türkiye'nin de uzun yıllar otomobil yapmak için hayal kurduğunu anlattı.
TOGG’un ilk yolculuğu
Özvar, "Türkiye'nin bu hayali, 2022'de Cumhurbaşkanımızın cesur, kararlı teşebbüsleriyle hayata geçmiş oldu. Bu projenin Türk mühendisleri ve Türk bilim insanları tarafından hayata geçirilmiş olması çok kıymetli. Türkiye Togg markasıyla dünya ülkeleri arasında müstesna bir ekonomik güce sahip olacak. Togg'u, önümüzdeki yıllarda Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girecek olmanın nişanesi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Togg projesinin malzeme biliminden kimya sanayiine, cam teknolojisinden yazılım sektörüne kadar pek çok paydaşı içinde barındırdığını belirten Özvar, "Projede, bizim üniversitelerimiz, bizim mühendislerimiz ve bizim öğretim üyelerimiz var. Görünen o ki bu sektörle beraber pek çok mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz için yeni araştırma alanları, iş imkanları da ortaya çıkmış olacak." dedi.
YÖK olarak bu yıl değişen ekonomik koşullara uygun şekilde yeni açtıkları programlara öğrencilerin çok ciddi teveccüh gösterdiğini dile getiren Özvar, değişen ekonomik, sosyal ve dünya koşullarına uygun üniversitelerin programlarını ve bölümlerini yenilemeye devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.