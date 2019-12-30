Euro
6.67
Dolar
5.94
BIST 100
114,754.00
Altın
1,515.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Doğan, AA İstanbul Haberleri Editör Vekili Coşkun'u ziyaret etti.

Elif Küçük   | 30.12.2019
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret Fotoğraf: Elif Küçük/AA

İstanbul

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ali Doğan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette derneğin Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Yalınkılıç ve Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Yetkilisi Merve Korkmaz da yer aldı.

Doğan, ziyarette dernek ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, Coşkun da AA'nın çalışmalarına değindi.

Ali Doğan, Coşkun'a derneğin yayınlarından hediye etti.

Coşkun da Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitapları Doğan'a takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor
Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde Çoklu Öncelik Stratejisi
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener ile Libya tezkeresi konusunu görüştü

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener ile Libya tezkeresi konusunu görüştü

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni 2019'da 1,5 milyon kişi ziyaret etti

30 bin gönüllü sağlıkçısıyla mazlum coğrafyaların yaralarını sarıyor

30 bin gönüllü sağlıkçısıyla mazlum coğrafyaların yaralarını sarıyor
BBP heyetinden Türk-İş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

BBP heyetinden Türk-İş'e 'hayırlı olsun' ziyareti