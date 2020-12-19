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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Yelkenciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'ndeki yelkenciler, A'A'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.

Mesut Karaduman   | 19.12.2020
Yelkenciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Tekirdağ

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün antrenörü Berk Uzel, sporculardan Melis Bolat, Eren Çakır ve Boran Öder, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.

Sporculardan Melis Bolat "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçti.


Büyük Çamlıca Camisi ile hilal

Yelkencilerden Eren Çakır da "yaşam" kategorisindeki Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafını oyladı.


Sınıfın yeni öğrencisi "Fındık"

Antrenör Uzel, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek AA muhabirlerini tebrik etti





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