Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Şampiyonlar"fotoğrafına oy verdi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Ankara
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şahin, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oylama yaptı.
Şampiyonlar
Başsavcı Şahin, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün, Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Türkiye'nin Angola'yı yenerek şampiyon olduğu maçta çekilen "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.
TOGG’un ilk yolculuğu
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Şahin, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışında kendisinin de katıldığını belirtti. Şahin, "Milletimizin yaklaşık 60 yıllık yarım kalan hayalinin gerçekleşmiş olması nedeniyle bunu oyluyorum." dedi.
Yangın müdahalesi
Şahin, çevre ve yaşam kategorisinde tercihini, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınından jandarma ekiplerince kurtarılan kaplumbağaya su verilmesi sırasında Orhan Çiçek tarafından çekilen "Yangın müdahalesi" fotoğrafından yana kullandı.
Fotoğraf çekmenin anlık bir şey olduğunu belirten Başsavcı Şahin, oylamadaki fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.