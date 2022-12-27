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Kurumsal Haberler

Yargıtay Başkanı Akarca favori AA karelerini seçti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmet Karakaş   | 27.12.2022
Yargıtay Başkanı Akarca favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Akarca, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafına oy veren Akarca, "Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlip'de kar" fotoğrafını oyladı.

Akarca, AA tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasını çok anlamlı bulduğunu, oylamaya sunulan fotoğrafların çok güzel olduğunu söyledi.

"İdlip'de kar" fotoğrafını değerlendiren Akarca, Suriye'deki savaştan en çok etkilenen kesimin çocuklar olduğunu belirtti. Akarca, çocukların, umudun, geleceğin, aydınlığın temsilcisi olduklarını vurgulayarak, fotoğraftaki çocuğun gözlerinde yaşama umudu bulunduğunu, harabeye dönmüş evde, yağan kar altında yaşama tutunmaya çalıştığını ifade etti.

Spor kategorisinde seçtiği "Şükür secdesi" fotoğrafının, Katar'ın ev sahipliğinde yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Faslı oyunculara ait fotoğraf olduğunu bildiren Akarca, maçı canlı izlediğini, "Şükür secdesi"nin kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi.

Mehmet Akarca, "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına ilişkin ise törende kendisinin de hazır bulunduğunu, aracın fikri mülkiyetinin Türkiye'ye ait olduğunu dile getirdi. TOGG'un herkesin sahip olmak isteyeceği bir araç olduğuna işaret eden Akarca, "TOGG'u en kısa zamanda edinmek isteriz. Onun için de girişimlerde bulunduk. Sıra gelirse bu araçtan mutlaka şahsım ve kurumumuz adına edinmek isteriz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok büyük bir iradesi ve emeği var." diye konuştu.

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