Yamaç paraşütü pilotları favori AA fotoğraflarını belirledi

Fotoğraf: AA/Ali Rıza Akkır

MUĞLA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğraflara oy verdi.

Her yıl çok sayıda macera tutkununun atlayış yaptığı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ'dan uçuş yapan pilotlar, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik’ten ilk iftar", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk’ün "Pehlivanlar" fotoğrafına oy verdi.

Tandem (ikili) uçuş pilotu Eren Kızıltuğ, Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", Yaşam kategorisinde Yahya Sezgin’in "Bir avuç arı", Spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Hüseyin Akçay, pilotlar adına yaptığı konuşmada, oylamaya giren fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

AA muhabirleri tarafından Türkiye ve uluslararası arenada yapılan haberlerin önemine dikkati çeken Akçay, "Özelikle kendi bölgemizdeki turizm haberleriyle tanıtımımız da sağlanıyor. Oyladığımız fotoğrafların da hepsinin çok önemli hikayeleri var. İnşallah önümüzdeki yıl dünyaca ünlü Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşlarımızda Ölüdeniz'in eşsiz güzelliğini gösteren bir kare de oylanır." diye konuştu.

Akçay, AA'da çalışan muhabir ve foto muhabirlerini emeklerinden ötürü tebrik etti.

Muhabir: Ali Rıza Akkır