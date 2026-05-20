Wazuh ve AA Teknoloji, siber güvenlik hizmetlerini geliştirmek için ortaklık kurdu SIEM ile XDR çözümü sunan Wazuh platformu ve yapay zeka, medya hizmetleri, siber güvenlik alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), siber güvenlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla işbirliği yaptı.

Wazuh, 106 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin haber belleği olan Anadolu Ajansı (AA) iştiraki AA Teknoloji ile ortaklık kurdu.

AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), bu işbirliğiyle altyapısını korumak için Wazuh'u temel bir siber güvenlik aracı olarak kullanıyor. Bu kapsamda şirket ekibi, Wazuh'un dosya bütünlüğü izleme (FIM) ve güvenlik açığı yönetimi yeteneklerinden yararlanarak riskleri proaktif şekilde belirleyebiliyor.

Ekip ayrıca, tehdit önlemeyi otomatikleştirebiliyor ve merkezi, gerçek zamanlı bir kontrol paneli aracılığıyla güvenlik duruşuna dair tam görünürlüğü koruyabiliyor.

"Ortaklığımız, yüksek performanslı güvenlik ekosistemi kurmamızı sağlıyor"

AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, saniyede milyonlarca olayı işleyebilen ve büyük ölçeklerde hiçbir telemetri verisinin kaybolmamasını sağlayan yüksek verimli log toplama (ingestion) motoru konusunda Wazuh'a güvendiklerini belirtti.

Wazuh'un, yerel EDR (uç nokta tespit ve müdahale) entegrasyonu ve kapsamlı Lider açık kaynaklı Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) ile Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) odaklı olay korelasyonu sayesinde uç noktalar, ağlar ve bulut iş yükleri üzerindeki kapsamlı olay takibini tek bir ekrandan sunduğuna işaret eden Çebişli, şu ifadeleri kullandı:

"Esnek, yönetilebilir topolojisi hem merkezi hem de dağıtık dağıtım modellerini destekleyerek performanstan ödün vermeden gelişen altyapı taleplerine sorunsuz şekilde uyum sağlıyor. Bu temel yeteneklerin ötesinde Wazuh'un dosya bütünlüğü izleme ve güvenlik açığı yönetimi aracılığıyla sunduğu derin görünürlük, aktif yanıt özelliklerinin sağladığı hızlı etki azaltma (mitigation) yetenekleriyle birleştiğinde günümüzün tehdit ortamında nadir görülen bir güvenlik çevikliği düzeyi sağlıyor. Ortaklığımız, geleneksel bir işbirliğinin ötesine geçerek müşterilerimiz için operasyonel dayanıklılık ve gönül rahatlığı sağlayan yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve birleşik bir güvenlik ekosistemi kurmamıza olanak tanıyor."

"İşbirliğini güçlendirmeyi bekliyoruz"

Wazuh Operasyondan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Alberto Gonzalez de AA Teknoloji ile ortaklık kurmaktan, şirketin güvenli ve yenilikçi dijital hizmetler sunma taahhüdünü desteklemekten heyecan duyduklarını belirterek, "Medya teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarına odaklanmaları, kuruluşlara daha fazla görünürlük, proaktif tehdit tespiti ve operasyonel dayanıklılık sağlama yönündeki Wazuh misyonuyla güçlü şekilde örtüşüyor. Bu işbirliğini güçlendirmeyi ve onların sürdürülebilir büyümelerini desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Teknoloji

Şirket, AA'nın köklü medya uzmanlığını tescilli teknolojilerle birleştirerek, Türkiye'deki küçükten büyüğe her ölçekteki firma için yapay zeka, medya altyapısı, siber güvenlik, bulut hizmetleri ve dijital dönüşüm alanlarında çözümler geliştiriyor.

Wazuh

Uç noktaları ve bulut iş yüklerini korumak için XDR ve SIEM özelliklerini bir araya getiren ücretsiz ve açık kaynaklı bir güvenlik platformu olan Wazuh, kuruluşların platform özelliklerini, belirli güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyarak ölçeklenebilir ve uyarlanabilir savunma stratejileri sağlıyor.