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Kurumsal Haberler

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ için yılın karesi "Dünyanın sultanları"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Musa Samur, Muhammed Boztepe  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ için yılın karesi "Dünyanın sultanları" Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Üstündağ, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Dünyanın sultanları 

Spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını seçen Üstündağ, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafına oy verdi.


Ata’nın huzurunda

Üstündağ, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik" ile "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Hayata tutunan" fotoğrafını tercih etti.


Türkiye yüzyılı

"Yılın Kareleri 2023" oylamasında Gazze: Kanıt ve Deprem: Umut kategorilerinde yer alan fotoğrafların hepsinde "acı ve dram" olduğunu ifade eden Üstündağ, " Öncelikle Anadolu Ajansını böyle bir işe imza attığı için tebrik ediyorum. Karelerde Avrupa şampiyonasını kazandığımız fotoğrafın yer alması camiam adına beni mutlu etti, gurur duydum. İnşallah sonraki oylamada olimpiyat kupası fotoğrafıyla yer alırız." değerlendirmesinde bulundu.


Hayata tutunan 


Çaresizlik

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Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ için yılın karesi "Dünyanın sultanları"

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