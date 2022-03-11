Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Antalya’da AA standını ziyaret etti
Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Antalya Diplomasi Forumu’nda AA standını ziyaret ederek AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz’le sohbet etti.
Antalya
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumuna katılan (ADF) Plasencia’yı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan karşıladı.
Karagöz, Plasencia’ya AA'nın küresel haber yapılanması ve kurumsal vizyonu hakkında bilgi verdi.
Bakan Plasencia da Türkiye’de bulunmaktan ve foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşarak, AA’nın Venezuela konulu gelişmelere gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.
Karagöz ve Plansencia, bir süre uluslararası güncel meseleler ile Venezuela’nın uluslararası toplumla ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.