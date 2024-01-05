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Kurumsal Haberler

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'nın oyu "Ekside operasyon"a

Orhan Sağlam  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'nın oyu "Ekside operasyon"a

Van

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Balcı, makamında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi, görseller hakkında AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", çevre-yaşam kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek akını" ve spor kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin 'Engel tanımayan" fotoğraflarını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" adlı karesine oy veren Balcı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise tercihini Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Balcı, Anadolu Ajansı'nın geleneksel fotoğraf yarışmasında bu yıl da birbirinden başarılı karelerin yer aldığını söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin dünyanın her yerinde başarılı çalışmalar yaptığını belirten Balcı, "Anadolu Ajansı'mızın tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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