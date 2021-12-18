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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Van Valisi Bilmez 'İdlibli gencin yürüme hayali'ni seçti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Özkan Bilgin   | 18.12.2021
Van Valisi Bilmez 'İdlibli gencin yürüme hayali'ni seçti Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Van

AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, makamında ziyaret ettiği Vali Bilmez'e AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Ardından "Yılın Fotoğrafları" yarışmasına katılan Bilmez, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın" başlıklı karesini seçen Bilmez, yaşamda Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğraflarını oyladı.

Vali Bilmez, yarışmadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, muhabirleri tebrik etti.

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