Vali Elban'ın tercihi 'Seçim zaferi' oldu

Fotoğraf: AA/Sıtkı Yıldız

AĞRI

Ağrı Valisi Süleyman Elban, oylama hakkında AA muhabirinden bilgi aldıktan sonra oylamaya sunulan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Elban, spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğrafına oy verdi.

Elban, yaptığı açıklamada, foto muhabirlerinin birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflarını beğenmekte zorlandığını söyledi.

AA'nın aralık ayında yaptığı yılın fotoğrafları oylamasını takip ettiğini aktaran Elban, "Her defasında fotoğrafları seçerken ciddi anlamda zorlanıyoruz. Çünkü hepsi birbirinden güzel, farklı ve önemli anlamlar ifade eden, ciddi sembol olabilecek fotoğraflar. Bugün de fotoğrafları seçerken ciddi anlamda zorlandım. Seçtiklerimiz kadar seçmediğimiz de güzeldi." diye konuştu.

"AA sorumlu habercilik kalitesi yakaladı"

Elban, Cumhuriyetten önce milli mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansının, ciddi bir görevi yerine getirdiğini anlatarak, şunları aktardı:

"AA, ülkemizin menfaatleri, devletimizin bekası, gücü, insanımızın geleceği, refahı ve mutluluğu için çok sorumlu habercilik kalitesi yakaladı ve devam ettiriyor. AA'nın bu anlamda serhat şehri Ağrı'da da çok fedakar, emektar muhabirleri ve çalışanları vasıtasıyla kentimizin sesini ülkemizin her yerine ve dünyanın her tarafına çok hızlı ve doğru şekilde iletilmesi noktasında ciddi çabaları var. Ben ilimizde çalışanlar başta olmak üzere AA'nın bütün çalışanlarına kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum."

Elban, yeni yılın yaklaştığına da işaret ederek, 2019'un sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisine bulundu.

Muhabir: Sıtkı Yıldız

