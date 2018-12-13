Vali Baruş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baruş, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Baruş, spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

Baruş, yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

"Gazze'de Türk Bayrağı" fotoğrafını seçtiğini aktaran Baruş, "Bizim gönül dünyamızın etki alanının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Filistin'deki kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun. Türkiye'nin onların arkasında teminat olarak durması gerçekten onlara büyük güven veriyor." dedi.

Baruş, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafının da Bolu Valisi olduğu dönemde çekildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Konuyla birebir ilgilendiğim için bende o fotoğrafın anısı büyük. Habercilik anlamında da gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Ali amcanın durumunu öğrenince kendisini ziyaret ettim ve Bolu merkezde kendisine yaşayabileceği bir mekan sağladık. Köydeki evini de onardık, şu an yazın köyde kışın da oğlunun yanında yaşıyor. Ali amcaya Allah sağlık versin, kedisine de aynı şekilde. Çok değerli bir amcamızdı. Ona yardımcı olmak bana büyük bir onur verdi."

Vali Aydın Baruş, futbolda motivasyon ve hırsın gösterisi olan "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafın ise kendisine ilham verdiğini dile getirdi.

Oylamanın hayırlı olmasını dileyen Vali Baruş, "Çok güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansı habercilik anlamında büyük bir teşkilat. Her yıl yapılan bu oylamada, insanların ilgisini çekecek ve 'o anı' yaşatabilen fotoğraflar yer alıyor. Bu başarılı fotoğrafları çeken muhabirlerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.



Muhabir: Volkan Kaşik