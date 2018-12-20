Vakıflar Genel Müdürü Ertem'in seçimi 'Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu'

Fotoğraf: AA/Abdulhamit Topal

ANKARA

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Adnan Ertem, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Ertem, "haber" kategorisinde, Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerlerine taşınmasını konu alan Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Bir tarihi eserin temelinden hiçbir zarar görmeden başka bir yere nakledilmesinin önemli bir olay olduğunu vurgulayan Ertem, geçmişte bu tip eserlerin gereken hassasiyetin gösterilmemesi sebebiyle suyun altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Artuklu Hamamı'nın taşınmasının muazzam bir maliyet ve emek istediğine işaret eden Ertem, "Bu fotoğraf tarihi eserlere ne kadar değer verdiğimizin bir göstergesi. Türkiye'nin hem restorasyon tekniklerinde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor hem de eserlere ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. İkisinin bir arada olması bence çok önemli bir husus." dedi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Ertem, fotoğrafın özellikle hayvan haklarının önemini ortaya koymak noktasında hassasiyet oluşturduğunu, önemli mesajlar verdiğini vurguladı. Ertem, hayvanların insanları hiçbir zaman bırakmayan dostları olduğunu dile getirdi.

Ertem, "spor" kategorisinde de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ramil Guliyev'in 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etmesini konu alan Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafını oyladı.

Guliyev'in dünyada Türkiye'nin adını duyurduğunu aktaran Ertem, atletizmin en çok sevilen spor dallarından biri olduğunu ifade etti.

Ertem, yaşam kategorisinde drone ile çekilen fotoğrafların tablo gibi olduğunu da belirterek, "Anlamlı fotoğraflar, hikayesi olan fotoğraflar var. Benim de en çok hikayesi olan fotoğraflar ilgimi çekti. Oylamada da hikayesi olan fotoğraflar yoğunluktaydı, seçmekte zorlandım açıkçası." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, Arakanlı Müslümanların çektiği sıkıntıları, Yemen'in çığlığını da dünyaya duyuracak daha çok fotoğraf görmek istediğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Burcu Çalık